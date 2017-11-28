Пятов: «Шахтёр» не будет думать о ничьей в матче с «Сити», наша цель – победа

Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» (6 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Даже несмотря на форму «Манчестер Сити» мы можем рассчитывать на положительный результат. «Шахтёр» не будет думать о ничьей, наша цель – победа. Тем более мы сыграем при поддержке родных болельщиков.



Сейчас должны добиться успеха в предстоящих матчах внутреннего чемпионата и Кубка, чтобы в хорошем настроении подойти к встрече с «Сити», – сказал Пятов.

Турнирное положение в группе F после 5 туров: 1. «Манчестер Сити» — 15 очков; 2. «Шахтёр» — 9; 3. «Наполи» — 6; 4. «Фейеноорд» — 0.