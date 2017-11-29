Моуринью: у Лукаку нет контракта с брендом бутс, поэтому он играет в чёрных

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» пошутил по поводу игровой экипировки нападающего команды Ромелу Лукаку. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «МЮ», Лукаку не смог отметиться забитым голом.

«Мне кажется, Лукаку нужен хороший контракт с производителем бутс. На данный момент у него нет контракта с каким-либо брендом, поэтому он играет в чёрных бутсах. Если без шуток, то он великолепно работает на команду. Я никогда не буду винить его за упущенные шансы. Он невероятный профессионал», — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».