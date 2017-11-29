«Атлетико» нацелился на защитника «ПСЖ» Менье

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне проявляет интерес к защитнику «ПСЖ» Томасу Менье, сообщает France Football.

В испанском клубе знают, что защитник Шиме Врсалько намерен сменить клубную прописку и перейти в «Наполи», поэтому уже начали искать ему замену. Что же касается Менье, то он не имеет стабильной игровой практики в стане парижан: по итогам 14 туров чемпионата Франции выходил на поле семь раз. И, несмотря на то что Менье изначально намеревался завершить текущий сезон в «ПСЖ», игрок не против рассмотреть возможность смены клубной прописки. Не исключается также, что французский клуб попытается в возможную трансферную операцию включить голкипера «Атлетико» Яна Облака.

Действующий контракт Менье с «ПСЖ» рассчитан до лета 2020 года.