Широков назвал фаворита в борьбе за победу в РФПЛ

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил турнирный расклад в РФПЛ.



«На данный момент фаворит чемпионата — это «Локомотив». Дело не только в таблице. Шесть очков — хорошее преимущество, но недостаточное для гарантированного золота, и предыдущие годы — яркое тому подтверждение. «Локо» сейчас показывает самую стабильную и качественную игру.



«Локомотив» — это действительно копия прошлогоднего «Спартака». Ничего не напоминает победа над «СКА-Хабаровск» на последних минутах? Но важно понимать, что везение достигается путём тренировок. «Локомотиву» ведь не просто так фартит. Так что первое место футболисты «Локо» заслужили", — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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