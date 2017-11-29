Виллаш-Боаш покинул «Шанхай СИПГ» и намерен отдохнуть от футбола

Андре Виллаш-Боаш, известный в России по работе в «Зените», принял решение покинуть пост главного тренера «Шанхай СИПГ». Как сообщает The Telegraph, 40-летний португалец намерен взять паузу в тренерской карьере и отдохнуть от футбола.

Ранее его команда обыграла «Шанхай Шэньхуа» в ответном матче финала Кубка Китая (3:2), но по сумме двух встреч осталась без титула. Кроме того, «Шанхай СИПГ» занял второе место в чемпионате Китая, отстав на шесть очков от «Гуанчжоу Эвергранд», а также уступил в полуфинале Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола японскому клубу «Урава Ред Даймондс».

Виллаш-Боашу было предложено продлить контракт на один год, на что руководство «Шанхай СИПГ» получило отказ.