Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Матич получил травму

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич получил травму во время выездного матча чемпионата Англии с «Уотфордом» (4:2). Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Сербский футболист был заменён на 54-й минуте.

«Матич получил травму, и я не знаю, насколько повреждение серьёзно. Неманья попросил замену, а он никогда бы не сделал этого, если бы действительно не было серьёзного повода. У него что-то с мышцами», — цитирует Моуринью Sky Sports.

В текущем сезоне Матич провёл в АПЛ 14 матчей и сделал одну передачу.