Ультрас «Шахтёра» остановили автобус с футболистами и пообщались с ними

Представители фанатских группировок Kharkiv City Patriots и The Club остановили автобус донецкого «Шахтёра» возле стадиона «Металлист» для разговора с футболистами. Об этом сообщает «UA-Футбол». На разговор с болельщиками вышли Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий.



Стороны на повышенных тонах обсудили инцидент, произошедший 25 ноября перед матчем 17-го тура УПЛ «Олимпик» – «Шахтёр» (2:4). По итогам беседы Тарас Степаненко пообещал, что в следующем матче вся команда выйдет в футболках в поддержку воинов АТО, Андрей Пятов заявил, что игроки много помогают украинским военным, просто делают это не публично, и только Ярослав Ракицкий практически не участвовал в разговоре.

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