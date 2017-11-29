В Северной Ирландии 14-летний вратарь дебютировал за основной состав клуба

В Северной Ирландии 14-летний вратарь Коннор Бирн провёл первый матч за основной состав команды «Гленавон». Футболист вышел на поле в стартовом составе в матче с «Портадауном» в полуфинале Кубка среднего Ольстера. Встреча закончилась победой «Гленавона» со счётом 2:1.



«Я думаю, что для Коннора это фантастика как для игрока, который играет в первой команде. Молодёжи нужно доверять, хотя это не всегда происходит в других клубах. Он высокий, смелый, много уделяет времени тренировкам и очень много работает с тренерами", — цитирует BBC Райана Прентиса, главу академии «Гленавона».