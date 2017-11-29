Восстанавливающийся после травмы Лунёв принял участие в тренировке «Зенита»

«Зенит» начал подготовку к домашнему матчу 19-го тура РФПЛ с «Уралом», запланированному на 2 декабря. Команда занималась на газоне стадиона «Петровский» в течение двух часов. В тренировке принял участие голкипер Андрей Лунёв, восстанавливающийся после травмы.

Фотографию Лунёва с тренировки «Зенита» можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».

Набрав 33 очка в 18 турах, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Локомотива» на шесть очков.