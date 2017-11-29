Более 220 тыс. россиян смогли увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA

26 ноября в Сочи завершился первый этап российского маршрута Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™, эксклюзивным организатором которого выступает компания Coca-Cola. Официальный Кубок объехал 16 российских городов, в каждый из которых он привёз настоящий футбольный праздник. В рамках социальной миссии Тура Официального Кубка – поддерживать юношеский футбол и инклюзивность через спорт – Система Coca-Cola в России привезла легендарную награду в более 20 спортивных и общеобразовательных школ, детских домов, интернатов, соревнований по юношескому футболу, чтобы вдохновить молодое поколение на дальнейшие достижения.



Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola стал поистине уникальным для России событием. Специально для нашей страны Система Coca-Cola в России вместе с FIFA и при поддержке Организационного комитета «Россия-2018» разработали самый продолжительный маршрут главного футбольного трофея по территории страны-хозяйки первенства за всю его историю. К моменту завершения первой части своего путешествия по России Официальный Кубок провёл в пути 78 дней и проехал более 16 000 км, сменив 6 часовых поясов. 16-й и финальной остановкой в маршруте Тура Официального Кубка в 2017 году стал Сочи. До этого трофей посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград и Краснодар.



Всего за это время возможность увидеть Официальный Кубок собственными глазами и сделать с ним памятную фотографию получили более 220 000 человек. В каждом городе трофей неизменно создавал атмосферу праздничного ожидания предстоящего турнира и вызывал неподдельный интерес у представителей СМИ и российских любителей футбола, отразившийся в более 4500 публикаций в прессе и почти 18 000 постов в социальных медиа.



Будучи важным подготовительным этапом к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, Тур Официального Кубка выполняет и социальные задачи.



«Мы гордимся, что Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Coca-Cola даёт людям по всей России уникальный шанс увидеть вблизи легендарную футбольную награду. Возможность собственными глазами увидеть Официальный Кубок получили более 220 000 человек из 16 городов от Красноярска до Сочи. Но что ещё важнее для нас как эксклюзивных организаторов Тура Официального Кубка – это его социальная миссия. С его помощью мы совместно с FIFA и Организационным комитетом «Россия-2018» привлекаем дополнительное внимание к важности развития молодёжного футбола в России и поддержки инклюзивности через спорт. Именно поэтому мы привозим Официальный Кубок в спортивные школы, детские дома, интернаты, школы для детей с особенностями развития, университеты и на молодёжные футбольные турниры. Мы провели четыре юнифайд-матча с участием 3000 игроков и болельщиков. Я надеюсь, что возможность лично увидеть Официальный Кубок вдохновила подростков на будущие достижения в спорте и в жизни», – отметил Микаэль Вине, Директор Проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™.



В Саранске Оригинальный Кубок посетил церемонию открытия первого в городе инклюзивного игрового парка с футбольным полем, который Система Coca-Cola в России построила вместе с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» при поддержке администрации Саранска. Парк площадью более 1600 м2 оснащен таким образом, что в нём могут играть и заниматься спортом люди с ограниченными возможностями здоровья и без. В 2017-2018 годах такие инклюзивные парки будут построены и в других городах, принимающих Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, и станут долгосрочным наследием Coca-Cola как Официального партнёра FIFA после окончания мундиаля.



«Тур Официального Кубка даёт всем желающим уникальную возможность воочию увидеть заветный трофей и познакомиться с историей главного футбольного турнира планеты. И мы очень рады, что приближение Чемпионата мира по футболу FIFA вызывает такой большой интерес у жителей российских городов. Это в очередной раз подтверждает, что в нашей стране искренне любят футбол и с нетерпением ждут грандиозного футбольного праздника, который состоится летом будущего года, – отметил Заместитель Председателя правительства РФ, Председатель Организационного комитета «Россия-2018» Виталий Мутко.



«Первый этап Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Coca-Cola в России завершился в Сочи после великолепного путешествия по стране-организатору. Совместно с нашим партнёром компанией Coca-Cola мы посетили 16 российских городов, проехав более 16 000 км и сменив 6 часовых поясов. Более 220 тыс. россиян получили уникальную возможность взглянуть своими глазами на Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. На каждой остановке Кубок приветствовали Послы Чемпионата мира, местные знаменитости и тысячи футбольных болельщиков в России. Мы с нетерпением ждём продолжения тура, в ходе которого Кубок посетит 51 страну, прежде чем вернётся в Россию в мае следующего года незадолго до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», – сказал коммерческий директор FIFA Филипп Ле Флок.



Неоценимую помощь в организации и проведении мероприятий в рамках Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ с Coca-Cola оказали официальные представители и первые лица регионов России. В мероприятиях Тура Официального Кубка приняли участие Послы от городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™: Дмитрий Булыкин, Елена Исинбаева, Наталья Ищенко, Евгений Ловчев, Виктория Лопырева, Сергей Метревели, Анастасия Мыскина, Алексей Немов и Сергей Семак.



C января по апрель 2018 года Официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернётся в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.