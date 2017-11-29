Гвардиола: буду рад встретиться со старым знакомым Пеллегрино

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от домашнего матча 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (29 ноября) и отказался делать прогнозы на исход сезона.

«Мы отдохнули и теперь готовимся к непростому матчу с «Саутгемптоном». Я очень доволен результатами тренировок, в том числе среди игроков, которые не так часто принимают участие в матчах. Буду рад встретиться со старым знакомым Маурисио Пеллегрино. Я пересматривал матчи «Саутгемптона». Маурисио добился отличных результатов с «Алавесом» в прошлом сезоне. В команде много молодых игроков, и тренер помог их профессиональному росту. Когда мы общались в прошлом, Маурисио всегда задавал много вопросов о футболе, о тактике. Я рад, что увижу Пеллегрино и пообщаюсь с ним после матча.



Не знаю, что будет дальше. Не стоит торопиться и говорить о будущем раньше времени. Наше ближайшее будущее – это матч с «Саутгемптоном». Все усилия должны быть направлены на ближайшую задачу. Я не могу изменить своим принципам. Да, приходится делать перемены, когда того требуют обстоятельства, но в целом моё виденье остаётся прежним. Я здесь, потому что верю в наш футбол. В жизни необходимо действовать согласно своим убеждениям, тогда другие будут верить тебе и следовать примеру. Иногда на результаты нужны месяцы, иногда – больший срок», — сказал тренер.