Испанские власти обвинили Модрича в неуплате налогов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обвиняется в неуплате налогов. Испанские власти обвинили Модрича в обмане налоговых органов на общую сумму € 870,7 тыс. в 2013 и 2014 годах.

Власти заявили, что в прошлом месяце им сообщили, что Модрич может иметь «финансовые инвестиции» на острове Мэн, которые не были известны налоговым органам. Эти данные могли повлиять на сумму налогов, которые игрок должен был заплатить в Испании.

Жена Модрича, Вадя, также обвиняется в нарушениях при уплате налогов. Ранее в сокрытии доходов обвинялись Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и ряд других игроков.