7% болельщиков «Реала» хотят видеть Смолова в качестве усиления атаки команды

Испанское издание Marca, узнавшее о наличии четырёх нападающих в трансферном списке «Реала», попросило болельщиков «Королевского клуба» выбрать того, кого они хотели бы видеть в команде больше всех.



К этому моменту проголосовало более 6 тысяч человек. Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов занимает последнее место в опросе (7% голосов). Лидирует нападающий «Интера» Мауро Икарди — 46%, второй — Алексис Санчес из «Арсенала» (30%), третий — Тимо Вернер из «РБ Лейпциг» (17%).



Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РФПЛ, забил 9 голов и отметился 3 результативными передачами.

Источник: Смолов вошёл в шорт-лист «Реала»