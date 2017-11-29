Ледяхов — о Смолове: сейчас это модно — три гола забил, и все начинают сватать

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, также выступавший за хихонский «Спортинг» и «Эйбар», прокомментировал информацию об интересе мадридского «Реала» к нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову.

«В Испании никто не говорит об интересе «Реала» к Смолову. Сейчас это модно: три гола забил — и все начинают сватать. Ни в одной газете не видел ничего об этом», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РФПЛ, забил 9 голов и отметился тремя результативными передачами.