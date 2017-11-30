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Руни забил гол «Вест Хэму» со своей половины поля

Футбол

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни забил гол со своей половины поля на 66-й минуте домашнего матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (4:0).

Опытный форвард воспользовался тем, что голкипер соперника Джо Харт далеко вышел из ворот, и точно пробил с дальней дистанции. Для англичанина этот гол стал третьим в поединке. Таким образом, он оформил свой первый хет-трик с 10 сентября 2011 года. Теперь у него в активе семь хет-триков в АПЛ — больше только у Алан Ширера (11), Робби Фаулера (9), Тьерри Анри (8) и Майкла Оуэна (8).

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».

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