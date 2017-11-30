«Атлетико» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, «Атлетик» и «Депортиво» выбыли

Мадридский «Атлетико» нанёс поражение «Эльче» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и вышел в следующую стадию турнира. Игра в столице завершилась со счётом 3:0, Хосе Мария Хименес вывел хозяев вперёд, а после Фернандо Торрес оформил дубль.



В параллельной игре «Депортиво» добился победы над «Лас-Пальмасом» (3:2) в гостях, но по итогам двухматчевого противостояния завершил борьбу за трофей. Дублем в составе команды из Ла-Коруньи отметился Борха Валье.



Выбыл из Кубка Испании и «Атлетик», в ответной встрече с «Форментерой» не сумел поразить ворота соперников, а в компенсированное арбитром время и вовсе пропустил гол от представителей Сегунды B.