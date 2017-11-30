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«Атлетико» пробился в 1/8 финала Кубка Испании, «Атлетик» и «Депортиво» выбыли

Футбол

Мадридский «Атлетико» нанёс поражение «Эльче» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании и вышел в следующую стадию турнира. Игра в столице завершилась со счётом 3:0, Хосе Мария Хименес вывел хозяев вперёд, а после Фернандо Торрес оформил дубль.

В параллельной игре «Депортиво» добился победы над «Лас-Пальмасом» (3:2) в гостях, но по итогам двухматчевого противостояния завершил борьбу за трофей. Дублем в составе команды из Ла-Коруньи отметился Борха Валье.

Выбыл из Кубка Испании и «Атлетик», в ответной встрече с «Форментерой» не сумел поразить ворота соперников, а в компенсированное арбитром время и вовсе пропустил гол от представителей Сегунды B.

Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
29 ноября 2017, среда. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
3 : 0
Эльче
Эльче
1:0 – Хименес – 31, 2:0 – Торрес – 33, 3:0 – Торрес – 68
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
29 ноября 2017, среда. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
2 : 3
Депортиво
Ла-Корунья
0:1 – Чолак – 42, 0:2 – Валье – 53, 1:2 – Толедо – 58, 1:3 – Валье – 80, 2:3 – Реми – 90+4
Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
29 ноября 2017, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
0 : 1
Форментера
Форментера
0:1 – Muñiz Cegarra – 90+6
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