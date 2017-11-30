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«Гремио» стал обладателем Кубка Либертадорес, Луан забил победный гол

Футбол

Бразильский «Гремио» вышел победителем из финального противостояния с аргентинским «Ланусом». Бразильцы после успеха в домашнем матче, который завершился с результатом 1:0, в ответной встрече в Аргентине выиграли со счётом 2:1.

В середине первого тайма Фернандиньо вывел гостей вперёд, перед свистком на перерыв претендующий на звание игрока турнира Луан удвоил преимущество «Гремио». На экваторе второго тайма Хосе Санд реализовал пенальти, на 83-й минуте команда из Бразилии осталась вдесятером после удаления Бенетти Рамиро.

Нападающий «Гремио» Луан, возможность трансфера которого летом рассматривал «Спартак», забил на турнире 8 голов. На один больше у представителя «Лануса» Санда, аргентинец стал лучшим бомбардиром соревнований.

Видео взятия ворот в исполнении Луана можно посмотреть в "твиттере" Seleção Brasileira‏.

Кубок Либертадорес. Финал. 2-й матч
30 ноября 2017, четверг. 02:45 МСК
Ланус
Ланус, Аргентина
1 : 2
Гремио
Порту-Алегри, Бразилия
0:1 – Фернандиньо – 27, 0:2 – Луан – 42, 1:2 – Санд – 72 (пен)
Удаления: нет – Рамиро, 83
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