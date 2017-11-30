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Вальверде: не вижу причин для беспокойства насчёт Деулофеу

Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что не беспокоится по поводу нападающего команды Херарда Деулофеу. Наставник каталонской команды сказал об этом после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Мурсией». Сине-гранатовые разгромили соперника со счётом 5:0, а сам Деулофеу, вышедший на поле в основном составе, остался без результативных действий.

«Я не вижу причин для беспокойства насчёт Деулофеу. Он не болен, и у него нет травм. Так что зачем мне беспокоиться? А его настойчивость – качество позитивное», — приводит слова Вальверде Marca.

Р. Мартинес считает, что Вальверде должен больше доверять Деулофеу
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