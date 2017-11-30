Вальверде: не вижу причин для беспокойства насчёт Деулофеу

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что не беспокоится по поводу нападающего команды Херарда Деулофеу. Наставник каталонской команды сказал об этом после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Мурсией». Сине-гранатовые разгромили соперника со счётом 5:0, а сам Деулофеу, вышедший на поле в основном составе, остался без результативных действий.

«Я не вижу причин для беспокойства насчёт Деулофеу. Он не болен, и у него нет травм. Так что зачем мне беспокоиться? А его настойчивость – качество позитивное», — приводит слова Вальверде Marca.