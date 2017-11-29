Р. Мартинес считает, что Вальверде должен больше доверять Деулофеу

Бывший главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес, возглавляющий ныне сборную Бельгии, считает, что нападающий «Барселоны» Херард Деулофеу должен пользоваться большим доверием наставника команды Эрнесто Вальверде. О способностях Деулофеу Мартинес знает не понаслышке, поскольку игрок работал под его руководством в английском клубе.

«Деулофеу способен прогрессировать, работая с таким специалистом, как Вальверде. Он молод, ему нужны доверие, поддержка и руководство. Он обладает образцовыми для футболиста психологическими качествами, которым нельзя научить. Я сам получал большое наслаждение от работы с ним», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

По итогам 13 туров Примеры Деулофеу сыграл в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 5 из них.