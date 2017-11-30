Вудгейт советует Бэйлу набраться терпения и усердно тренироваться

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» и мадридского «Реала» Джонатан Вудгейт советует полузащитнику «сливочных» Гарету Бэйлу не зацикливаться на своих травмах. Футболист сборной Уэльса в «Королевском клубе» очень часто получает повреждения, и некоторые ужа начали сомневаться в том, что за него стоило платить «Тоттенхэму» € 100 млн.

«Гарет знает своё тело. И в таких случаях футболисту необходимо время. Нужно предоставить себе время и тренироваться очень усердно. Кроме того, следует всегда настраиваться оптимистично и думать, что решение найдётся. Я знаю Бэйла, он так и поступит», — приводит слова Вудгейта AS.