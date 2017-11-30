Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Атлетиком»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на полузащитника Гарета Бэйла в выездном матче 14-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао, сообщает Marca.

Согласно информации источника, валлийский футболист чувствовал себя не очень комфортно после ответной игры 1/8 финала Кубка страны с «Фуэнлабрадой» (2:2). В этой игре Бэйл вышел на поле на замену впервые после того, как получил травму. Игрок отличился голевым пасом и удостоился похвалы тренера. В данном случае речь идёт не о травме, а о некоторых проблемах, которые в «Королевском клубе» надеются решить на следующей неделе. Тренерский штаб «сливочных» принял решение не подвергать Бэйла даже минимальному риску.

С «Атлетиком» столичная команда сыграет 2 декабря.