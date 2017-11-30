На матче «Краснодар» — «Ахмат» состоится тестирование системы VAR

Стадион «Краснодара» станет первым в России, на котором будет внедрена система видеоассистента рефери (VAR). В настоящее время на арене полностью завершён монтаж специализированного оборудования «Hawk Eye».

3 декабря, на матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ахмат», совместно с представителями «Hawk Eye» будет проведено первое тестирование системы VAR.

«Совместно с РФС, РФПЛ и УЕФА мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR. Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов. Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей», — цитирует генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига пресс-служба «быков».