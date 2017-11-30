Куадрадо и Бернардески готовы сыграть с «Наполи», участие Игуаина под вопросом

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо и нападающий Федерико Бернардески готовы сыграть против «Наполи» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер Массимилиано Аллегри. А вот участие нападающего Гонсало Игуаина под вопросом.

«Куадрадо и Бернардески должны быть готовы. Участие Игуаина пока под вопросом. Всё зависит от того, в каком состоянии его рука.

Завтра нас ждёт хороший тест, потому что впереди решающий матч на групповом этапе Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Мы обязаны выйти в плей-офф. Завтрашний матч важен, но он не решающий.

Все говорят про атаку «Наполи», но они также хорошо обороняются. За последние три года они прибавили, и, глядя на их матчи, даже я получаю удовольствие», — цитирует Аллегри пресс-служба «Ювентуса».

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 1 декабря. Начало — в 22:45 мск.