Тренер сборной Коста-Рики: после произошедшего на ЧМ-2014 мы никого не боимся

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился ожиданиями от жеребьёвки финальной части ЧМ-2018 для его команды. Мероприятие пройдёт в Кремле завтра, 1 декабря.

«История показывает, что когда нам попадаются европейские команды, мы всегда показываем хорошие результаты и проводим лучшие чемпионаты мира. После того, что произошло в 2014 году, мы никого не боимся. Лучше всего для нас попасть в группу с европейской командой и другой сборной с того же континента», — цитирует Рамиреса сайт ФИФА.

Напомним, на ЧМ-2014 сборная Коста-Рики заняла первое место в группе с Уругваем, Италией и Англией и дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Нидерландам по пенальти.