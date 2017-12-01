Погба: Эвра — золотой парень, настоящий лидер и большой брат для всех

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выступил в защиту своего соотечественника Патриса Эвра, оставшегося без клуба после удара болельщика в матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш».



«Образ, который у него создался перед всеми проблемами, был не самым лучшим, но в действительности Эвра — золотой парень. Он на самом деле помогает команде и персоналу. Даже на скамейке этот человек будет всех поддерживать.



Это один из немногих игроков, который подбадривает молодых футболистов, говоря: «Сыграй лучше меня». Он настоящий лидер, большой брат для всех, дядя Пэт, как я его называю. Он дядя для всех», — сообщил Погба в интервью SFR Sport.

Эвра выкинули из «Марселя», после того как он избил фаната Похоже, легендарному защитнику пора переходить в боевые единоборства.