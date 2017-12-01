Мюллер: хорошо, что теперь всё ясно в вопросе с Хайнкесом

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер одобряет поведение главного тренера команды Юппа Хайнкеса относительно его будущего в немецком гранде. Хайнкес уже неоднократно заявлял, что не будет продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета 2018 года.

«Хорошо, что теперь всё ясно в вопросе с Хайнкесом. Мы не делаем лучше ни себе, ни тренеру, дискутируя каждую неделю о его будущем», — приводит слова Мюллера Bild.

Хайнкес возглавил «Баварию» в начале октября, сменив на этом посту отправленного в отставку Карло Анчелотти.