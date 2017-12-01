Стало известно, сколько «Суонси» заплатил «Баварии» за аренду Саншеша

За сезон аренды полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша «Суонси Сити» заплатил £ 7 млн (около € 8 млн), и это не учитывая зарплату португальского футболиста, сообщает Sky Sports. Издание отмечает, что 20-летний игрок зарабатывает в стане «лебедей» £ 50 тыс. в неделю (около € 57 тыс.).

Кроме того, по контракту «Сунси» не имеет права вернуть Саншеша в стан мюнхенского клуба досрочно, даже если игра хавбека не будет устраивать руководство английской команды. Арендное соглашение с игроком было подписано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне португалец провёл в АПЛ восемь матчей, не отметившись результативными действиями.