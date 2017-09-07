Саншеш: я счастлив только тогда, когда играю

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш, выступающий на правах аренды за «Суонси Сити», отметил важность игровой практики для него. Саншеш согласился перейти в английский клуб, надеясь на то, что ему удастся постоянно выходить на поле в стартовом составе. В немецком гранде в текущем сезоне у него таких перспектив не было.
«Я спокоен и надеюсь на удачный сезон. Хочу иметь игровую практику в своём новом клубе. Я счастлив только тогда, когда играю», — приводит слова футболиста сборной Португалии интернет-портал Goal.
Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение, что в будущем Саншеш будет полезен команде.