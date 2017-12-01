Самедов: после матча с «Зенитом» не мог уснуть до четырёх часов утра

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что после домашней победы над «Зенитом» (3:1) в 18-м туре РФПЛ он долго не мог уснуть. Самедову удалось открыть счёт в матче в первом тайме точным ударом головой.



«Слукавлю, если скажу, что уже забыл эту игру. В таких встречах побеждать действительно приятно. Мы хотели взять реванш, у нас получилось. Это важно как для нас, так и для нашей торсиды. Мы получили болезненную пощёчину и должны были реабилитироваться.

Но нам необходимо максимально сконцентрироваться до перерыва на оставшихся матчах. Это касается и чемпионата, и Лиги чемпионов. Нужно набрать максимальное количество очков.

На самом деле непросто задремать после многих матчей. Даже если они не были похожи на этот по накалу. Всё равно в голове прокручиваются какие-то моменты. Здесь было то же самое. Понятно, что эмоции и воспоминания были положительными, но уснул я не сразу. Часа в три-четыре утра», — цитирует Самедова RT на русском.