Маттеус высказал отношение о выступлении Нойштедтера и Рауша за сборную России

Легендарный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус высказал отношение к тому, что футболисты, прошедшие подготовку по немецкой системе, – Роман Нойштедтер и Константин Рауш – в итоге выступают за сборную России.



«Это нормально. Похожая тенденция есть и у нас. У Жерома Боатенга ганское происхождение, у Месута Озила – турецкое, Лукас Подольски и Мирослав Клозе – поляки. Но у всех них есть немецкие корни, немецкий паспорт. Когда у игрока есть выбор между несколькими сборными, он сам вправе принимать решение. Если игрок турецкого происхождения живёт в Германии, но понимает, что в немецкую сборную ему не попасть, то ему проще играть за сборную Турции. Да, возможно, он никогда не был там, не знает языка, но у него есть турецкие корни», — рассказал Маттеус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Маттеус: пусть Россия будет в группе с Перу, Исландией и Саудовской Аравией Лотар Маттеус выбрал соперников для Германии и России, назвал финал-мечты ЧМ-2018, объяснил, почему наша сборная обязана выходить из группы.