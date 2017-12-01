Слуцкий: везде был успешен и думал, что готов ко всему. Возможно, это моя ошибка

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 20-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей», отметив, что будет продолжать работать, потому что чувствует личную ответственность.

«После матча с «Бристоль Сити» было тяжело. Мы до 65-й минуты контролировали игру, но проиграли. Лучше бы мы уступили со счётом 0:5. Я видел игру «КПР» — «Брентфорд», где хозяева отыгрались, уступая 0:2 в компенсированное время. Тогда я понял, что в этой лиге возможно всё.

Я буду продолжать работать. В команду были приглашены определённые футболисты, и сейчас я чувствую личную ответственность. Всё возможно, тем более я знаю, что это не первая сложная ситуация в моей карьере.

В субботу нас ждёт новая игра. Надеюсь, мы изменим ситуацию в лучшую сторону. Если бы я не верил, то не сидел тут. Мы должны бороться за победу.

Чувствую, что в клубе меня поддерживают. У меня нет проблем с командой, потому что все пытаются мне помочь. В команде нет проблем с трудолюбием или желанием. Мы не роботы, и у нас молодая команда.

Я везде был успешен и думал, что готов ко всему. Возможно, это моя ошибка. Я не понял уровня Чемпионшипа, но верю, что мы можем изменить ситуацию», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Халл Сити» состоится 2 декабря. Начало – в 18:00 мск.