Слуцкий встретился с руководством «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий встретился с руководством клуба перед выездным матчем 20-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (2 декабря). Команда Слуцкого не побеждает с 21 октября и безвыигрышная серия достигла уже шести встреч.

После поражения от «Бристоль Сити» (2:3) российский специалист сказал, что не знает, уволят ли его, отметив, что решение за руководством. Hull Daily Mail сообщает, что по итогам встречи с вице-президентом клуба Эхабом Алламом было принято решение дать Слуцкому ещё один шанс.

Отмечается, что будущее российского тренера напрямую зависит от результата встречи с «Шеффилд Уэнсдей».