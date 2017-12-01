Гол Погребняка помог «Динамо» разгромить «Ростов» в молодёжном первенстве

В матче 19-го тура молодёжного первенства России «Динамо» на своём поле разгромило «Ростов» со счётом 3:0.

Бело-голубые вышли вперёд на 7-й минуте, когда отличился Павел Погребняк. 34-летний форвард забил свой третий гол в текущем чемпионате молодёжных команд. С ударом Погребняка с пенальти справился голкипер ростовчан Данила Ермаков, но Павел оказался первым на добивании и поразил ворота соперника.

На 26-й минуте благодаря точному удару Вячеслава Грулева хозяева повели 2:0. Окончательный результат на 66-й минуте установил Станислав Лацевич.

В таблице первенства «Динамо» (39 очков) располагается на третьей строчке, а «Ростов» (27) — на восьмой.

Гол Погребняка можно посмотреть в YouTube.