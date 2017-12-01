Путин: любовь к футболу в России давняя и всенародная

Президент России Владимир Путин накануне жеребьёвки чемпионата мира 2018 года произнёс вступительную речь.

«Уважаемый господин Инфантино, уважаемые друзья, приветствую вас на церемонии финальной жеребьёвки чемпионата мира по футболу. Напряжённый отборочный этап позади, и сегодня 32 лучшие сборные планеты узнают своих соперников и города, в которых они сыграют матчи. Наша страна с нетерпением ждёт матчей и намерена провести их на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты смогли продемонстрировать всё своё мастерство.

Мы верим, что незабываемые впечатления останутся у всех гостей турнира. Они воочию познакомятся с нашей историей, культурой, уникальной природой России и смогут прочувствовать наше радушие и открытость. Тем более матчи пройдут в 11 городах, так что у болельщиков будет возможность побывать в нескольких регионах нашей огромной страны. То, как мы умеем принимать гостей, знает любой, кто здесь был. Поклонников футбола мы относим к нашим друзьям. Любовь к футболу у нас давняя и всенародная. Сейчас я встречался с выдающимися игроками, которые прославляли футбол. В летописи также вписаны и имена наших футболистов, таких как Яшин, Симонян, Дасаев, десятки других мастеров. Не удивительно, что сейчас футболом в России занимаются более 2 млн человек.



Уверен, чемпионат мира станет важнейшим фактором развития футбола в России и в мире, в первую очередь среди молодёжи. Мы сделаем всё, чтобы он стал грандиозным спортивным праздником, но главное — чтобы сплотил большую семью, для которой важнее всего спорт, дружба и честная борьба — ценности, неподвластные никакой текущей конъюнктуре.



Церемония жеребьёвки – это, по сути, воля случая. Конечно, сильнейшую сборную мира определит не случай. Самую престижную в футболе награду получит тот, кто докажет своё мастерство, выдержит напряжённую борьбу, отдаст победе все силы. Желаем всем 32 командам успеха, и приглашаю преданных болельщиков в Россию. Всем желаю всего самого доброго, удачи. До встречи в 2018 году», — сказал Путин.