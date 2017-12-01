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«Арсенал» (Тула) — «Спартак»: Кутепов, Пашалич и Роша сыграют с первых минут

Футбол

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Спартака» на матч 19-го тура РФПЛ.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо, Роша, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Ребров, Таски, Петкович, Рассказов, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Зе Луиш.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.

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