Павлюченко: сборная России обязана выходить из группы, мы — фавориты

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018. Россияне попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Если посмотреть на имена сборных, то, казалось бы, повезло. Но тяжело сказать, всё-таки каждая команда будет биться, словно это их последний матч. Тем не менее я считаю, что выходить из группы обязаны, победив в двух первых матчах, чтобы поединок с Уругваем не стал решающим. Наверное, именно с уругвайцами будем биться за первое место. Выиграем два матча — будет всё в порядке, хотя Египет — это тоже не подарок, тоже крепкая команда. Да все научились играть в футболе, и поэтому тяжело будет в любом случае. Но я считаю, что в этой группе мы фавориты, тем более играем дома», — сказал Павлюченко в интервью телеканалу «Россия 24».

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