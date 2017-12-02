Корнеев: Черчесов не позволит сборной России расслабиться

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018. Россияне, которых к турниру будет готовить Станислав Черчесов, попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Жребий понравился, и я желаю нашей сборной хорошо подготовиться и выйти из группы с улыбкой на лице. Конечно, лучше, когда попадается вот такая проходная группа. Это даёт, может, не полный карт-бланш, но больший шанс, чем если бы попались какие-то сильные сборные. Зная Черчесова, могу сказать, что он не позволит команде расслабиться и подготовит ребят в должной мере», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Россия 24».

Главные итоги жеребьёвки ЧМ-2018: что увидим следующим летом Опасная группа для сборной России, новая встреча Аргентины с Нигерией и другие мысли по жребию ЧМ-2018.