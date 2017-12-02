Буффон: то, что Игуаин внёс свой вклад через боль, очень многое значит для «Юве»

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился впечатлениями после победы над «Наполи» (1:0) в гостях в матче 15-го тура Серии А, а также отдал должное автору победного гола Гонсало Игуаину, который перенёс операцию на руке, но помог чемпионам Италии во встрече в Неаполе.



«Мы счастливы, поскольку здесь непросто победить. Когда мы играем с подобной решимостью, единством и сосредоточенностью, то на самом деле являемся солидной командой, которая снова может повторить свой успех. Непросто каждый раз приносить эти ингредиенты на поле.



Что касается Игуаина, он пребывал в потрясающей форме в течение последних двух месяцев, и было бы позором потерять его перед такой игрой. Тот факт, что он дал своё обязательство сыграть и внёс свой вклад через боль, очень многое для нас значит», — отметил голкипер в эфире Mediaset Premium.

«Ювентус» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А