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«Ювентус» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А

Футбол

«Ювентус» на выезде обыграл «Наполи» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 12-й минуте Дуглас Коста разогнал контратаку, сыграв на Пауло Дибалу, который вовремя переправил мяч Гонсало Игуаину на край штрафной, и бывший форвард «Наполи» забил единственный гол в матче.

«Наполи» потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А, но пока сохраняет первую позицию в турнирной таблице (38 очков). «Ювентус» (37) — второй.

Италия - Серия А. 15-й тур
01 декабря 2017, пятница. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 – Игуаин – 12
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