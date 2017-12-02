«Ювентус» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А

«Ювентус» на выезде обыграл «Наполи» в матче 15-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 12-й минуте Дуглас Коста разогнал контратаку, сыграв на Пауло Дибалу, который вовремя переправил мяч Гонсало Игуаину на край штрафной, и бывший форвард «Наполи» забил единственный гол в матче.

«Наполи» потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А, но пока сохраняет первую позицию в турнирной таблице (38 очков). «Ювентус» (37) — второй.