«Барселона» работает над переходом хавбека «Гремио» Артура, подарив ему футболку

«Барселона» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Гремио» Артура де Оливейры Мело. Представители каталонского клуба прилетели в Порту-Алегри, встретились с представителем 21-летнего футболиста Хорхе Мачадо, а самому игроку преподнесли футболку «Барселоны» в подарок. По словам агента, Артуру этот подарок очень понравился, пишет бразильское издание Globo Esporte. По информации издания, отступные за футболиста составляют € 50 млн.



По итогам 37 туров чемпионата Бразилии Артур сыграл в 27 матчах, отметившись 1 голом.



Посмотреть фотографию полузащитника в футболке «Барселоны» можно в «твиттере» Seleção Brasileira‏.

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