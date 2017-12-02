Сарри: уставшая команда не может запереть «Ювентус» на его половине на 70 минут

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 15-го тура итальянской Серии А, подчеркнув, что его команда не была уставшей.



«Уставшая команда не может запереть «Ювентус» на его половине поля на 70 минут. Если нам это удалось, значит, мы хорошо двигали мяч. Проблема в том, что устали наши форварды, и мы не смогли преобразовать владение и доминирование в голы. Мы позволили «Ювентусу» провести лишь пару контратак. К сожалению, у нас мало вариантов в атаке, особенно в завершающей стадии, поскольку Мертенс – единственный центрфорвард.



«Интер» и «Ювентус» значительно сильнее нас, и неудивительно, что они наверху таблицы. С нашей стороны было бы самонадеянно говорить в начале сезона, что мы – фавориты чемпионата. Мы проиграли в Серии А впервые за девять месяцев, так бывает. Мы всегда играем одинаково, просто сейчас у нас проблемы с реализацией», – приводит слова Сарри Football Italia.

«Ювентус» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А