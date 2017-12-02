Аллегри: «Наполи» остаётся фаворитом в гонке за скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в матче 15-го тура итальянской Серии А,



«Хорошая проверка получилась. В первом тайме у нас было несколько благоприятных возможностей, и мы открыли счёт. После перерыва «Наполи» много владел мячом, оказывал давление, но мы не позволили им создать много моментов.



Мы сократили отставание от «Наполи» до одного очка, это хороший результат. Теперь будем настраиваться на вторник, на кону выход в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно отдать должное «Наполи»: они показали хороший футбол, подтвердив, что по-прежнему являются фаворитами в гонке за скудетто», – приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» нанёс «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А