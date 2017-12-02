Источник: «Реал» заберёт Винисиуса Жуниора у «Фламенго» уже следующим летом

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор летом 2018 года переберётся в стан «Реала». Как сообщает AS, в мадридском клубе уже приняли окончательное решение, что 17-летнего футболиста нужно интегрировать в команду именно следующим летом. В «Реале» считают, что Винисиус уже готов к переезду в Испанию, также своё согласие на его приглашение дал главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.



«Сливочные» приобрели форварда у «Фламенго» в мае этого года за € 45 млн. Официально трансфер вступит в силу в июле 2018 года. Ожидалось, что бразильский футболист продолжит выступать в составе «Фламенго» до лета 2019 года.

Винисиус Жуниор не спешит начинать выступление за «Реал»