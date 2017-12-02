Фарфан — лучший игрок «Локомотива» в ноябре, он был единственным претендентом

Нападающий Джефферсон Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в ноябре по итогам голосования среди болельщиков.



«Джефферсон Фарфан так мощно провёл этот месяц, что просто не оставил конкурентов. По итогам ноября мы предложили вам голосовать за Фарфана или против. За Джефферсона проголосовали 10 021 человек. Против – 804 человека», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «железнодорожников».

Клуб напомнил, что сделал Фарфан в прошедшем месяце: забил гол в матче с «Шерифом», сделал голевую передачу в матче с ЦСКА, забил победный гол в матче Перу – Новая Зеландия и впервые за 36 лет вывел свою сборную на ЧМ, оформил дубль в матче с «Копенгагеном», существенно повысив шансы «Локомотива» на выход из группы в Лиге Европы, забил победный гол в матче со «СКА-Хабаровск», благодаря которому «Локомотив» впервые в истории уйдёт на зимние каникулы лидером чемпионата и при всём при этом налетал более 55 тыс. километров.

33-летний перуанский форвард был признан лучшим футболистом месяца в «Локомотиве» второй раз подряд.