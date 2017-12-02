Заболотный: Россия — фаворит группы, наша команда — одна из сильнейших в мире

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный заявил, что сборная России является одной из сильнейших команд мира, поэтому она будет фаворитом группы на чемпионате мира — 2018.



В пятницу в Государственном Кремлевском дворце в Москве прошла жеребьёвка группового этапа турнира. В группе A сыграют сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Все соперники неплохие, в любом случае на чемпионат мира едут команды, достойные этого турнира, слабых сборных там не будет.

Нам нужно отталкиваться только от нас самих, потому что только за счёт нашей игры мы способны победить. Нужно настраиваться и показывать свой футбол.

Фавориты группы — мы, потому что наша команда — одна из сильнейших в мире", — приводит слова Заболотного ТАСС.