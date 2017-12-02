Кокорин единолично возглавил гонку бомбардиров РФПЛ

Победный мяч в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал» стал для нападающего петербургской команды Александра Кокорина 10-м в нынешнем розыгрыше турнира, что позволило ему единолично возглавить гонку бомбардиров чемпионата.



Кокорин сумел забить во встречах со «СКА-Хабаровск», «Тосно» (дома и на выезде), «Спартаком», «Ахматом», «Амкаром», «Уралом» (дома и на выезде), «Уфой» и «Анжи».



Второе место в гонке бомбардиров занимает Фёдор Смолов (девять голов), третье делят Евгений Марков и Квинси Промес (по восемь мячей).

Если у вас не отображается видео гола Кокорина, посмотреть его можно на канале «Зенита» в YouTube.

