Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Депортиво»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 14-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Депортиво». Встреча состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Севилья» располагается на пятом месте, опережая находящийся на 17-й строчке «Депортиво» на 13 очков.

Трансляция матча «Севилья» — «Депортиво» начнётся в 20:30 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».