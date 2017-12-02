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«Ливерпуль» перед матчем со «Спартаком» забил пять голов в ворота «Брайтона»

Футбол

«Ливерпуль», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, на выезде со счётом 5:1 победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 15-го тура АПЛ. В первом тайме преимущество красным обеспечили голы Эмре Джана и Роберто Фирмино. Во второй половине игры Фирмино оформил дубль, Филиппе Коутиньо добавил гол к своим двум голевым передачам, ещё один мяч защитник хозяев Льюис Данк забил в собственные ворота.

«Ливерпуль» примет «Спартак» на «Энфилде» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 6 декабря.

В других матчах 15-го тура АПЛ «Лестер» переиграл «Бёрнли» (1:0), а «Вест Бромвич Альбион» поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0).

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – Джан – 30, 0:2 – Фирмино – 31, 0:3 – Фирмино – 48, 1:3 – Мюррей – 51 (пен), 1:4 – Коутиньо – 87, 1:5 – Данк – 89 (автогол)
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 – Грей – 6
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
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