«Ливерпуль» перед матчем со «Спартаком» забил пять голов в ворота «Брайтона»

«Ливерпуль», соперник московского «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов, на выезде со счётом 5:1 победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 15-го тура АПЛ. В первом тайме преимущество красным обеспечили голы Эмре Джана и Роберто Фирмино. Во второй половине игры Фирмино оформил дубль, Филиппе Коутиньо добавил гол к своим двум голевым передачам, ещё один мяч защитник хозяев Льюис Данк забил в собственные ворота.

«Ливерпуль» примет «Спартак» на «Энфилде» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов в ближайшую среду, 6 декабря.

В других матчах 15-го тура АПЛ «Лестер» переиграл «Бёрнли» (1:0), а «Вест Бромвич Альбион» поделил очки с «Кристал Пэлас» (0:0).

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги можно посмотреть на «Чемпионате».