Гилерме: жаль, что наступает зимняя пауза, «Локо» играл бы так до 30-го тура

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мыслями об успехе «железнодорожников» в первой части текущего сезона. По итогам 19 матчей команда лидирует в Премьер-Лиге с 42 очками в активе, отрыв от «Зенита» составляет шесть баллов.

«Это лучший старт команды на моей памяти, и мы не только стартовали хорошо, но и поддерживаем этот уровень. Позади 19 матчей, а мы идём первыми. Я бы назвал несколько причин успеха. Футболисты привыкли к Сёмину – он жесткий тренер и прямой человек. Ребятам понадобилось время, чтобы понять, как он строит команду, как работает. Кроме того, у нас классный подбор футболистов – Фернандеш, Алексей Миранчук, значительно прибавил Антон. Ну а про Фарфана даже и говорить не нужно.

Лидерство мотивирует нас. Легче играть, когда ты лидируешь, а не идёшь на седьмом или восьмом месте. Жаль, что наступает зимняя пауза. Мы бы с удовольствием играли так до 30-го тура. С другой стороны, зимой вернутся Чорлука, Ари и я. Мы хорошенько подготовимся ко второй части сезона. Тот же «Спартак» сейчас показывает ту же игру, что и в чемпионском сезоне, и как раз со «Спартаком» мы сыграем сразу после перерыва», — сказал Гилерме.