Гилерме: я довольно быстро восстанавливаюсь — даже сам не ожидал, что так будет

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о своём состоянии. Основной страж ворот «железнодорожников» получил повреждение в первом тайме матча группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:2). У Гилерме диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра.

«У меня был полный разрыв прямой мышцы бедра. Я был у врача в Финляндии, мне сказали, что восстановление при такой травме обычно занимает от шести до восьми недель. Я довольно быстро прогрессирую — даже сам не ожидал, что так будет. Постараюсь восстановиться за минимально возможный срок, но до перерыва осталось всего две игры. Не думаю, что успею сыграть. Рисковать не хочется. На сборах уже точно буду», — сказал Гилерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.